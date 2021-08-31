مسؤول أممى يحذر من كارثة إنسانية بعد خفض برامج الوكالات فى اليمن

جدة - نرمين السيد - كشف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، عن احتمال لجوء بعض الوكالات إلى تخفيف برامج عملها فى اليمن، بما فى ذلك فى مجالات المياه والصحة وقطاعات أخرى، وذلك اعتبارًا من سبتمبر المقبل، بسبب نقص التمويل.





وحسبما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة، حذر ديفيد جريسلى فى بيان له، من أن ذلك "سيكون كارثيًا على الملايين فى اليمن"، إذ تعانى القطاعات الحيوية من نقص حاد فى التمويل، ولم يحصل قطاع الصحة حتى الآن إلا على حوالى 11% من التمويل الذى يحتاجه هذا العام، بينما حصل قطاع المياه والصرف الصحى والنظافة على 8% من التمويل المطلوب. كما دعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية المانحين إلى التمويل الكافى والمتوازن لجميع القطاعات، لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في وقت يحتاج فيه 20.7 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، والحماية.

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