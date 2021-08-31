جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف، إن الاعتداء الثانى على مطار أبها الدولى من قبل الحوثى خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب. وأضافت أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا تشير لوجود 8 إصابات، ولتضرر طائرة مدنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. التحالف يحبط هجوما حوثيا على مطار أبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.