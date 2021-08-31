لبنان: مقتل مواطن بالرصاص وإصابة آخر فى حريق محطة وقود شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، اندلع حريق فى محطة محروقات فى بلدة حدث الجبة فى بشرى، ما أسفر عن إصابة صاحب المحطة الذى نقل إلى أحد المستشفيات فى العاصمة بيروت.

وأشارت قناة "الجديد" إلى سماع دوى انفجار فى أعقاب الحريق.

وفى سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، مقتل شخص وإصابة 3 آخرون فى منطقة التبانة بطرابلس شمال لبنان، تطور إلى إطلاق نار.

وأوضحت الوكالة أنه لا علاقة للقتيل بالحادث، وأن عناصر تواجدوا صدفة فى المكان أثناء إطلاق النار.

وحضرت عناصر الجيش، وطوقت المكان، وبدأت ملاحقة مطلقى النار.