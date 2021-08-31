جدة - نرمين السيد - وقال راب، إن منهج لندن للرحيل عن أفغانستان ارتبط بظروف ضاغطة وليس بالجدول الزمنى. كما أكد أنه لم يتبق سوى مئات من مواطنى المملكة المتحدة فى أفغانستان، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: الرحيل عن أفغانستان ارتبط بظروف ضاغطة وليس بجدول زمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.