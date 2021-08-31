بفيديو مذهل.. يوفنتوس يودع رونالدو بـ"رسالة حزينة"

أكد يوفنتوس، الثلاثاء، أن كريستيانو رونالدو ترك النادي الإيطالي بعد التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لانتقاله مقابل 15 مليون يورو (17.74 مليون دولار) إضافة إلى 8 ملايين يورو في صورة حوافز متعلقة بالأداء.

وقال يوفنتوس في بيان: "اليوم، بعد 3 سنوات و133 مباراة و101 هدف و5 ألقاب انفصل كريستيانو رونالدو ويوفنتوس".

وأعلن يونايتد عن عودة النجم البرتغالي (36 عاما) للنادي الإنجليزي، الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، يوم الجمعة الماضي بعد اتفاق مبدئي دون الكشف عن تفاصيل مالية.

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، الاثنين، أن رونالدو أكمل الفحوص الطبية في لشبونة تمهيدا لعودته لفريقه السابق ووافق على البنود الشخصية للتعاقد لمدة عامين.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر المقبل أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولية.