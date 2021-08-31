سلفة فورية خلال 24 ساعة فقط بدون كفيل ولا تحويل الراتب بمتطلبات ميسرة

سلفة فورية خلال 24 ساعة فقط أحد المنتجات التي يبحث عنها الكثير من العملاء ، الذين يرغبون في الحصول على تمويل سريع لتلبية الاحتياجات المالية الطارئة ، وقد عملت منصة سلفة الإلكترونية علي توفير تمويل شخصي فورى والذي يتيح للعميل إختيار عدد الأقساط الشهرية لسداد مبلغ التمويل ، بالإضافة إلى السماح للعميل بمتابعة الدفعات السابقة والمستقبلية ، كما توفر منصة سلفة في المملكة الأردنية الهاشمية الفرصة للعملاء التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي كيفية التقديم على طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد.

سلفة فورية خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب من منصة سلفة

تمويل شخصي بموافقة فورية خلال 24 ساعة فقط ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، حيث توفر منصة سلفة الإلكترونية في الأردن هذا التمويل بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يمكن لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من هذا المنتج بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية والشرائية الطارئة للعملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب للاستفادة من هذا المنتج إلي تحويل الراتب الشهري له. تقدم منصة سلفة الإلكترونية هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. سرعة الموافقة على طلب التمويل الشخصي وذلك خلال 24 ساعة فقط. توفر المنصة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تصل إلى 1000 دينار أردني. تقوم منصة سلفة الإلكترونية باقتطاع الأقساط المستحقة من الراتب الشهري للعميل.

طريقة التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من منصة سلفة

وفرت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية ، رابط إلكتروني رسمي للتقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل ع المتاح لدي المنصة ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب ، كما يمكن للعميل الاتصال على الرقم 962775266616 والاستفسار عن كافة الشروط الواجب توافرها للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب والأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية.