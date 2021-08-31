رابط التسجيل في المساعدات الاجتماعية amen.social.tn 2021 كود منحة 300 دينار فتح حساب افتراضي 1021

يُعتبر رابط التسجيل في المساعدات الاجتماعية amen.social.tn 2021 لصرف منحة 300 دينار تونسي من أهم الروابط والمواقع التي تحظى باهتمام المواطن بالجمهورية التونسية في الوقت الراهن، حيث خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس حصة من المساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل والأسر الفقيرة، والتي أصابها الضرر اقتصاديا من تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” هذا وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تلك المنحة تم تمويلها بالمشاركة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتأتي منحة 300 دينار تونسي الأخيرة في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية للنهوض بالمستوى المعيشي لقطاع كبير من العائلات التونسية، وفي إطار خطة الوزارة لتوسيع مظلتها الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطن التونسي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

رابط التسجيل في المساعدات الاجتماعية amen.social.tn 2021 كود منحة 300 دينار

وتجدر الإشارة إلى أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة التونسية، سواء في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي، فقد أعلن الرئيس قيس سعيد بوقوف الدولة التونسية بجانب المواطن التونسي، وذلك حتى يتمكن موطني تونس من تقليص تلك الظروف الصعبة، والتي أدت لهذا الوضع، وقد جاءت منحة 300 دينار لتكون بمثابة إعانة للعائلات المعوزة،حيث سيتم صرف المنحة لقرابة مليون أسرة تونسية.

فتح حساب افتراضي 1021 للحصول على مساعدة 300 دينار للعائلات المعوزة

ومن الجدير بالذكر أن منحة 300 دينار جاءت بعد اجتماع يوم الجمعة الموافق 27 يوليو 2021، حيث جمع كلا من “محمد الطرابلسي” وزير الشؤون الاجتماعية مع “فريد بلحاج” نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشح عن هذا الاجتماع برنامج الأمان الاجتماعي “عبر منصة أمان” حيث يتم تسجيل العائلات المعوزة من خلال رابط مُخصص لذلك على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي المنوط بها تمويل مشروع الحماية الاجتماعية لعاجلة، للتصدي للضر الموافق على قطاع عريض من مواطني الجمهورية التونسية بسبب جائحة “كوفيد 19″، وقد أعلت الوزارة إن الشروع في صرف منحة قدرها 300 دينار تونسي، وهي المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية، هذا وسيبدأ الصرف بدء من أول سبتمبر 2021.

amen.social.tn inscription

ومن الجدير بالذكر أن نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “فريد بلحاج”، أشاد بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية ، حيث أنجزت الوزارة بالتعاون مع البنك برنامج هام لدعم المواطن والعائلات التونسية المعوزة في مجال الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والضمان الاجتماعي.

كيفية وطريقة التسجيل للحصول على منحة 300 دينار

وتجدر الإشارة إلى أن ذوي الإعاقة من الفئة العمرية 15 إلى 35 سنة في السّنة التكوينيّة 2021-2022، من موطني تونس كان لهم حصة من مساهمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد صدر بـلاغ المركز الدّولي للبحوث والدّراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة “بسمة”، حيث يمكن للراغبين في التسجيل من أصحاب الإعاقة، هذا ويبدأ التسجيل بداية من يوم الأحد 15 سبتمبر2021 بنظام نصف الإقامة بالنسبة إلى ولايات تونس الكبرى و بنظام المبيت بالنسبة إلى بقيّة ولايات الجمهورية.

هذا وقد شهد رابط التسجيل في منحة وإعانة وزارة الشؤون الاجتماعية amen.social.tn وهو الرابط الخاص بالتسجيل في منحة 300 دينار، شهد رابط موقع التسجيل ضغط مُكثف أدى لتعطل متكرر للراغبين في التسجيل على الموقع، وقد تم التنسيق مع المركز الوطني للإعلامية، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للموقع، وذلك للتيسير على المواطنين الراغبين في التسجيل على أفضل وجه، هذا وقد أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية التسجيل مفتوحة حتى يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021.

المساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة أمان التونسية.

كتابة رقم الهاتف.

كتابة رقم تعريف الوطنية الخاصة.

كتابة كافة البيانات والتأكد منها.

النقر علي كلمة حفظ البيانات.

تفاصيل الإجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة والمتضررين من جائحة كورونا

يتم التسجيل الإلكتروني على رابط منصة أمان.

كما يمكن التسجيل على رقم الهاتف *1021* برقم بطاقة التعريف الوطنية.

يستفيد من منحة منصة أمان المواطنين من أصحاب الجرايات الضعيفة، 180 دينار فأقل.

فئات المواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا، وذلك ممن ليس لديها تغطية اجتماعية.

أصحاب الدخل المنخفض.

موعد صرف المنحة سيكون بدأ من أول شهر سبتمبر

سيتم الرد على من قاموا بالتسجيل برسائل نصية على هواتفهم المحمولة.

أصحاب الأجور الضعيفة أقل من أو يساوي 180 دينار تونسي.

الفئات التي لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية.

المسجلين في الضمان الاجتماعي أصحاب الدخل المحدود.

شروط التسجيل في إعانة 300 دينار amen social والفئات المُستحقةكود منحة 300 دينار فتح حساب افتراضي 1021

وفي ختام هذا التقرير نكون قد أشرنا لكافة النقاط والمعلومات بالفيديوهات التي توضح وتشرح وتجيب على كلفة التساؤلات والاستفسارات حول المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها طريقة التسجيل على منصة أمان للمساعدات الاجتماعية للتسجيل على مساعدة 300 دينار، وكذلك الفئات المستحقة لهذه المنحة الاجتماعية، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أخرى، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

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