كورونا يعمق جراح البرازيل .. 10.872 إصابة جديدة و266 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد وصلت إلى 20 مليون و752 ألفا و281 حالة.

وأكدت الوزارة فى تقريرها اليومى بشأن الوضع الوبائى، أن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ كورونا بلغ 575 ألفًا و742 حالة.

كورونا فى البرازيل

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.