يبدأ طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021. اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 ولمدة 5 أيام. في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للتنسيق منذ يومان، حيث حدد سيادته في المؤتمر الصحفي الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمي والأدبي، وأيضاً مواعيد التقدم لتسجيل الرغبات، وأخيراً الأماكن المتبقية بالكليات والمعاهد لطلاب هذا المرحلة والتي تضم أكبر عدد من الطلاب في الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2021. خطوات تسجيل الرغبات والكليات المتبقية للمرحلة الثانية

يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 وحتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021 نحو 243022 طالب وطالبه في إدخال رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني وذلك وفق الحد الأدني لتلك المرحلة سواء للشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية وفق ما أعلن عنه وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في المؤتمر الصحفي اثناء الاعلان عن نتيجة المرحلة الأولي للتنسيق حيث يبلغ الحد الأدني لهذه المرحلة كما يلي:-

1- الحد الأدني للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.7% ويبلغ عدد طب الشعبة العلمية في تلك المرحلة نحو 186618 طالب وطالبه.

2- الحد الأدني للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5% ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية بتلك المرحلة نحو 56404 طالب وطالبه .

ويتم تسجيل الرغبات وعددها 75 رغبه من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع التنسيق الالكتروني.

2- يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية.

3- يقوم بإدخال رقم الجلوس ثم الرقم السري.

4- يبدأ الطالب في إدخال الرغبات على أن يختار طريقة الادخال ويتبع التعليمات التي سوف تظهر له إلى أن يقوم بطباعة الايصال الدال على الرغبات التي دونها لدي موقع التنسيق الالكتروني.

5- يمكن للطالب خلال فترة التسجيل ومدتها 5 أيام من التعديل في رغباته كيفما يشاء سواء بالتعديل بالحذف أو الإضافة.

الكليات المتبقية لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق 2021:-

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة عن الأماكن الشاغرة بالجامعات لطلاب المرحلة الثانية لجميع الشعب سواء الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية ويمكن التعرف على الكليات المتبقية لطلاب الشعب الثلاث كما يلي:-