الولايات المتحدة : مطار كابول أصبح خارج السيطرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أصدرت إدارة الطيران المدنى الأمريكية، بيانا قالت فيه إنها لم تعد تسيطر على أى حركة جوية بمطار حامد كرزاى بالعاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن خدمات المطار غير متاحة.

وطالبت "الطيران المدنى" جميع الرحلات التى تتجه إلى كابول أو تغادرها، بتوخى أشد درجات الحيطة والحذر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، انتهاء الوجود الأمريكى فى أفغانستان، بمغادرة آخر طائرة لها من مطار كابول.