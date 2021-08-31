فيديو: البرلمان العربى يدين هجوم الحوثيين على نجران: استخفاف بجميع القوانين

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى بأشد العبارات ، هجمات ميليشيا الحوثى الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة العربية السعودية والتى كان اخرها اطلاق صاروخ باليستى باتجاه نجران أمس الإثنين، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدى جماعة الحوثى السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.





وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولى باتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، مشددا على تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها. وشدد البرلمان العربى على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، مشيدا فى الوقت ذاته، بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التى أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثى الإرهابية.

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