الاحترازات الوقائية الجديدة الملزم اتباعها في العام الدراسي الجديد، بعدما تم الإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد 2021 في الامارات العربية المتحدة والتي من المقرر له البدء يوم الاحد ال29 من أغسطس 2021، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها مختلف البلدان والدول العربية والعالمية من اجتياح فيروس كورونا بمختلف التحورات الحالية التي أعلنت عنه منظمة الصحة الحالية، وفى ظل حرص الدولة على صحة أبنائها من الطلبة والطالبات وكذلك القائمين على المنظومة التعليمية بها، فقد تم وضع عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تهدف على حفظ السلامة بين مختلف الفئات.

إجراءات احترازية اجبارية في العام الجديد

قامت مؤسسة التعليم والمعرفة بمدينة أبو ظبي عاصمة الامارات بالإعلان عن انه قد تقرر اعتماد فحص لعاب الطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، وذلك بدلا من اخذ مسحة الانف في الكشف عن تحديد مصابى فيروس كورونا من عدمه، حيث يعد هذا الاجراء اقل الما كما اتى هذا الاجراء لكونه في مصلحة الطلاب، والتي تساعد في تغلب الطالب على مخاوفه ورهبته من هذ الاجراء المتبع، كما توجيه منشور رسمي لكافة الإدارات التعليمية في مختلف انحاء البلاد عن موعد وأماكن اخذ المسحة، ويجب على مختلف الطلاب والقائمين على المنظومة القيام بعمل الاختبار في الأماكن المقررة والمحددة من قبل المؤسسة قبل ذهابه للمدرسة ب14 يوم.

الفئات المقرر عليهم اجراء المسحة

وقد قامت المؤسسة بالإعلان عن الفئات المقرر لهم اجراء اختبار المسحة وذلك في منشورها الصادر حيث يلزم كافة الطلاب ممن هم اقل من 12 عام بإجراء مسحة اللعاب حتى وان قام الطالب بأخذ المصل واللقاح الخاص بالفيروس من قبل، ويلزم على من هم أكبر من 12 عام بإجراء مسحة الانف، كما تم الزام فئات ذوى الهمم بإجراء المسحة، كذلك يتم تطبيق الامر على كافة العاملين بالهيئة والمنظومة التعليمية على مختلف الإدارات والمدارس، والقطاعات التعليمية المختلفة.