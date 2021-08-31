جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة إن وزارة الملاحة تلقت فى الـ29 من أغسطس صورة ملتقطة بواسطة قمر صناعى من خدمة CleanSeaNet التابعة للوكالة الأوروبية للأمن البحرى، وأن الصورة تدل على تسرب محتمل للنفط فى المنطقة بين قبرص وسوريا.
وأشارت الحكومة إلى أنها تلقت معلومات مماثلة من مركز الطوارئ الإقليمى الخاص بتلوث المياه فى المتوسط، والذى أبلغ دول الجوار بذلك.
وأضافت الحكومة القبرصية أن حادث تسرب النفط قد يكون مرتبطا بتلويث المياه بالوقود من محطة الطاقة القريبة من بانياس فى سوريا، الذى تم رصده فى 26 أغسطس.
وأشار البيان إلى أن البقعة التى تم رصدها فى المياه تتحرك نحو السواحل الشمالية الشرقية لقبرص، وقد تصل إلى الجزء التركى من قبرص خلال 24 ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسرب نفطى قبالة سواحل سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.