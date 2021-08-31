أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع والمحطات التي يقف بها وكذلك الوقت المستغرق وطريقة الحجز

يعد قطار الحرمين السريع من أفضل مشاريع النقل العام التي تبنتها وزارة النقل في السعودية لخدمة المواطنين ونقلهم بأمان، وسرعة، ويسر، حيث يصل القطار بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة في وقت لا يتعدى 120 دقيقة، وذلك مروراً بمدينة جدة ( 78 كم)، ثم مطار الملك عبد العزيز (95 كم)، ثم مدينة الملك عبد الله الإقتصادية (189)، وأخيراً المدينة المنورة (450 كم)، ويعد هذا القطار أول قطار سريع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتكون المشروع من 35 قطار، تحتوي سعة القطار الواحد، والمكون من 13 عربة: 417 مقعد مريح بعربات مكيفة يقدم فيها خدمات على أعلى مستوى، والذي تم إفتتاحه في عام 2018، كما انطلقت أول رحلة له في 11 أكتوبر 2018.

معلومات عن قطار الحرمين السريع

منذ يوم انشاؤه في عام 2018 ميلادياً، وحتى الآن ويعد هذا القطار من أفضل وسائل المواصلات التي تربط بين المدينتين الشريفتين مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن يعد وسيلة مواصلات سهلة وسريعة بين المدن في المملكة، إلا أنه تم حدوث حريق واحد به أدى إلى توقف عمل القطار لحين عمل الإصلاحات الكاملة بعرباته، وقد تم بحمد الله إكتمال كل ما يلزم القطار من تصليحات وتجديدات، ليعرب عن كونه جاهزا الآن لإستقبال أول رحلاته بعد الحريق في 31 مارس 2021، وقد انتهى ذلك قبل إبتداء موسم الحج السابق لإستقبال جميع الركاب من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والعكس، وقد تم عودة عمل القطار بكفاءة فاقت كفائته قبل الحريق لإستقبال الركاب بأمان من وإلى المدينتين.

طريقة حجز تذاكر القطار

كما ذكرنا من قبل أن قطار الحرمين يعد من أفضل وسائل النقل بين الخمس محطات المذكورة سابقاً في أسرع وقت، حيث يتم الحجز فيه عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص له موقع قطار الحرمين السريعHaramain High Speed Railway من خلال ملء بيانات السفر الخاصة بك: من موعد قيام الرحلة، ذهاب، عودة، نوع الدرجة، عدد الركاب، محطة القيام، محطة النزول، والدفع إلكترونيا، وكذلك يتم إستلام التذاكر إلكترونياً، وبهذا فنكون قد وضحنا لكم أهم المعلومات عن قطار الحرمين السريع.