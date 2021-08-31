بالخطوات كيفية التسجيل في منصة قدوم السعودية 1443 والشروط والفئات المستفيدة

منصة قدوم أهميتها وشروط التسجيل فيها فبعد الإعلان عن رفع تعليق السفر الى المملكة العربية السعودية لبعض الدول لمن أخذ جرعات لقاح كورونا وقرب عودة الحياة إلى طبيعتها بالمملكة، حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات والتي من شأنها حماية المواطنين وحماية البلاد من الحد من انتشار جائحة كورونا وفي ظل الإجراءات الوقائية، حيث تم اتخاذ بعض القرارات التي تخص تلك الدول على أن يلتزم المسافر بكل تلك القرارات القادم للمملكة، فقد أعلنت الحكومة السعودية عن إمكانية التسجيل في منصة قدوم السعودية 1443، تلك تلك المنصة التي تم انطلاقها مؤخراً والتي تهدف إلي مساعدة جميع الزوار والمقيمين بالخارج الراغبين بالعودة مرة أخري إلي المملكة، ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني سوف اوضح لكم خطوات التسجيل في قدوم، وكذلك الشروط الواجب توافرها والفئات المستفيدة من التسجيل في قدوم.

شروط التسجيل في منصة القدوم:

يوجد شروط يجب توافرها في المقيمين أو القادمين للمملكة للتسجيل في منصة قدوم من خلال ابشر وذلك للإستفادة بالخدمة وتسهيل الدخول كالآتي:

أن يكون المسافر قد حصل بالفعل على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة كالآتي: جرعتين من لقاح فايزر. وجرعتين من لقاح أسترازينيكا. جرعتين من لقاح موديرنا. جرعة واحدة من لقاح جونسون. أن تكون شهادات اللقاح مصدقة من الجهات الصحية الموجودة في البلد القادم منها المسافر سواء شهادات بشكل رسمي من وزارة الصحة أو أحد الهيئات المعنية. الفرق بين مدة الحصول على الجرعة الثانية والخول للمملكة لا تقل عن 14 يوما فقط. شهادة أصلية وقت السفر للمملكة. الدخول على رابط منصة ابشر وتعبئة النموذج على ابشر منصة قدوم قبل مغادرة البلد إلى المملكة العربية السعودية بـ 72 ساعة على الأكثر. أن يقر المسافر بصحة كافة البيانات التي أدخلها على البوابة حيث يتم التحقق منها عند إصدار كارت صعود الطائرة وعند منافذ الدخول للمملكة وذلك لأنه سوف يتحمل كافة التابعيات إن كانت البيانات غير صحيحة ولن يتم السماح له بدخول المملكة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص المسافر. تسجيل على الموقع يكون للمسافرين فوق 18 سنة لكن من عمره أقل من ذلك لا يسجل على المنصة.

رابط وطريقة التسجيل في منصة قدوم:

يمكنك أن تتبع الخطوات التالية للتسجيل:

أولا ادخل على ابشر منصة قدوم الإلكترونية من على شبكة الإنترنت. اختر أبشر أفراد وبعدها قم بالدخول على منصة قدوم وذلك عبر الصفحة الرئيسية. اختر التعرف على الخدمة والفئات المستفيدة بها. انقر على أيقونة بدء التسجيل. بعدها يمكنك الانتقال لخدمة التسجيل. اختر الفئة للشخص القادم للمملكة. أكمل البيانات المطلوبة في النموذج بالكامل وقدم الطلب

الفئات المستفيدة من خدمة تسجيل القدوم:

حيث حددت المملكة الفئات المستفيدة بتلك الخدمة كالآتي:

المقيم المحصن.

المقيم غير المحصن.

الزائر المحصن.

الزائر غير المحصن.

الزائر لأغراض العلاج.

العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر حيث توجد الكثير من الفئات المستفيدة بتلك المنصة المقدمة من المملكة والتي تم إصدارها بهدف المساعدة وتسهيل الإجراءات المختلفة قبل الدخول إلى المملكة حيث يتم إستخدام المنصة قبل السفر بثلاثة أيام لإختصار وقت الدخول من المنافذ.