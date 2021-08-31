فتح حساب للأطفال في الراجحي 1443 ؛ يوجد الكثير من التساؤلات التي تدور في عقول المواطنين داخل المملكة العربية السُّعُودية التي تتجه نحو معرفة هل يوجد إمكانية لفتح حسابات في بنك الراجحي للأطفال والمراهقين الذي لا يتعدى عمرهم أكثر من ثمانية عشر عام؛ وفي حالة إذا كان هذا جائز ومتاح في البنك فكيف يتم ذلك وماهي الخطوات التي يجب علي المواطن أن يقوم بإتباعها لفتح حساب في بنك الراجحي لطفل، سوف نقوم بتوضيح كافة هذه المعلومات والتفاصيل من خلال السطور التالية من هذا المقال اليوم فتابعنا فيما يلي لمعرفة كل ما يدور عن موضوعنا اليوم.

فتح حساب للأطفال في الراجحي

يقوم بك الراجحي بتوفير خدمة إنشاء حساب للأطفال الذي يبلغ عمرهم أقل من ثمانية عشر عام؛ حيث يمكن لولي أمر الطفل المراد فتح حساب له أن يقوم بالتوجه إلي فرع من فروع بنك الراجحي مع طفله؛ بعد تجهيز كافة البيانات الشخصية التي توجد في كرت العائلة وتقديمها حيث يقوم بنك الراجحي بالأخذ بها وذلك عند عدم توافر هُوِيَّة للشخص الذي يريد أن يقوم بإنشاء حساب.

ويذكر أن بنك الراجحي وضع العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة عند الشخص لكي يستطيع أن يقوم بفتح حساب الأطفال المقدم من بنك الراجحي؛ ويمكن ذكر وتوضيح كافة هذه الشروط في السطور التالية وتأتي كالتالي:

يجب أن يحضر ولي الأمر أو الشخص الوصي علي الطفل بطاقة الهُوِيَّة.

ويجب أيضاً إحضار شهادة الميلاد الخاصة بالطفل الذي يريد ولي أمره أن يفتح له الحساب في البنك.

في حالة إذا كان الشخص الوصي عن الطفل ليس الأب لابد أن يحضر صك الوصاية الذي يؤكد وصايته علي الطفل.

من المفترض أن يقوم الوصي بالتوقيع علي المستفيد وذلك سواء كان هو الأب أو شخص آخر غير الأبُّ.

يمكن لولي الأمر والوصي التحكم بشكل كامل في الحساب والمعاملات الخاصة بحساب الطفل حتي وصوله سن الثامنة عشر عام.

في حالة أن الطفل كان باقي له القليل علي بلوغه السن القانوني الذي يتمثل في ثماني عشر عام؛ فيمكنه أن يعرف كافة الشروط التي سوف يحتاج إليها لكي يحصل علي بطاقة الأحوال للمرة الأولى.

كيفية فتح حساب في الراجحي للأطفال

يوجد طريقة يمكن من خلالها فتح الحساب الخاص بالأطفال في بنك الراجحي؛ ويجب اتباع الخطوات التالية حتي يتمكن الشخص من إنشاء ذلك الحساب وسوف نقوم بتوضيحها فيما يلي: