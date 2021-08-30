عاجل.. آخر طائرة أمريكية تغادر مطار كابول وإتمام الإنسحاب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وحسمبا نقلت قناة "العربية"، أعلنت طالبان كذلك مغادرة آخر طائرة أمريكية من مطار كابول، مشيرة إلى إطلاق نار فى كابول مع إعلان انسحاب القوات الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أجلت نحو 6 آلاف أمريكى من أفغانستان حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، إن إدارة بايدن لا تزال تحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين بقوا فى البلاد ويريدون المغادرة قبل أن يحل الموعد النهائى لسحب القوات الأمريكية غدا الثلاثاء.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنها تعتقد أن العدد المتبقى صغير، بحسب "رويترز".