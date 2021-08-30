FBI: جرائم الكراهية فى أمريكا تسجل أعلى مستوى لها فى 12 عاما

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب التحقيقات الفدرالى الأمريكى FBI أن جرائم الكراهية سجلت العام الماضى، أعلى مستوى لها فى الولايات المتحدة منذ 12 عاما، وطالت الأفارقة والآسيويين بالدرجة الأولى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأشارت بيانات عام 2020 التى قدمتها لمكتب التحقيقات الاتحادى أكثر من 15.000 وكالة لإنفاذ القانون فى جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى ارتكاب 7.759 جريمة كراهية فى عام 2020 بزيادة ستة فى المئة عن عام 2019 مسجلة أعلى معدل منذ عام 2008. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الجرائم التى تستهدف السكان من أصول إفريقية من 1.930 إلى 2.755، والآسيويين من 158 إلى 274. وحذرت وزارة العدل الأمريكية من أن الجماعات التى تؤمن بتفوق العرق الأبيض تمثل تهديدا أمنيا متزايدا بعد الهجوم الدامى الذى وقع على مبنى الكونجرس فى السادس من يناير الماضى.

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