روسيا ترفض تجميد الأصول المالية للمصرف المركزى الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وأدانت روسيا بمجلس الأمن هجوم مطار كابول الخميس الماضى، ودعت إلى ضرورة التعاون لمواجهة تنظيم "داعش ـ خراسان". وامتنعت موسكو، فى جلسة مجلس الأمن حول أفغانستان، عن التصويت للقرار حول أفغانستان. وتبنى مجلس الأمن الدولى، قبل قليل، قرارا يلزم طالبان بضمان أمن عمليات الإجلاء من أفغانستان.

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