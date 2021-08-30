عاجل.. الجيش الأمريكى: سفير واشنطن غادر كابول على متن آخر رحلة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، مغادرة السفير الأمريكى على متن آخر رحلة من أفغانستان.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن أكثر من 123 ألف مدنى من أفغانستان تم إجلاؤهم من البلاد.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن آخر أمريكى غادر أفغانستان منذ 12 ساعة.
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