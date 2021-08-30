هبوط اضطراري لطائرة الملكية الأردنية في قبرص

جي بي سي نيوز :- هبطت إحدى طائرات الملكية الأردنية، اليوم الإثنين، اضطرارياً في مطار لارنكا الدولي بقبرص .
وقالت الملكية الأردنية، إن طائرة الملكية الأردنية القادمة من لارنكا إلى عمّان عادت اضطرارياً إلى قبرص.
وأوضحت الملكية أنها ستوضح أسباب الهبوط الاضطراري في بيان تفصيلي لاحق
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