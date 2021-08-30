أستراليا: أكثر من 1700 إصابة بكورونا بين الأطفال دون سن الخامسة 

أعلن في أستراليا عن تسجيل أكثر من 1700 إصابة بفيروس كورونا لدى أطفال دون سن الخامسة، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن وزارة الصحة.

وتظهر البيانات 1733 إصابة بين الأطفال في الفئة العمرية 0-4، 2097 حالة في الفئة العمرية بين 10 و14 سنة، و2972 ​​بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما و5218 حالة بين 25 و29 عاما.

وأظهرت البيانات أنه يوجد 176 مركزا لرعاية الأطفال مغلقة على المستوى الوطني نتيجة لمتغير "دلتا"، 137 منها في نيوساوث ويلز حيث يستمر عدد الحالات بين الأطفال في الارتفاع.

ونتيجة للقلق المتزايد بشأن انتقال الفيروس من خلال صغار السن، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز الأسبوع الماضي أن العاملين في رعاية الأطفال يجب أن يكونوا قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بحلول 6 سبتمبر وسيمتد التفويض عبر الولاية بحلول نوفمبر المقبل.

وسيكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مؤهلين للحصول على اللقاح اعتبارا من 13 سبتمبر.