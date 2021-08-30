أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة أجلت نحو 6000 أمريكي من أفغانستان حتى الآن. وقالت بساكي إن "إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال تحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين بقوا في البلاد ويريدون المغادرة قبل أن يحل الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية غدا الثلاثاء". وأضافت: "أعتقد أن العدد صغير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: إجلاء 6000 أمريكي من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.