سويسرا ترفض طلب موسكو تسليمها مواطنا روسيا موقوفا بطلب من واشنطن 

رفضت دائرة العدل الفدرالية في سويسرا طلب موسكو تسليمها رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين الموقوف من قبل السلطات السويسرية بناء على طلب من واشنطن.
وجاء في بيان صدر عن الدائرة أن الولايات المتحدة تتهم كليوشين الذي تم اعتقاله في سويسرا في 21 مارس الماضي بالمرابحة الداخلية (وهي نوع من الاحتيال المالي) أكسبه هو وأعوانه مبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وأشارت الدائرة إلى أن الوقائع المذكورة في نص الطلب الأمريكي لا تخضع للمسؤولية الجنائية وفقا للتشريعات السويسرية وأضافت أنه "بسبب غياب التجريم المزدوج الذي يعد شرطا هاما لتسليم المطلوبين بموجب معاهدة التسليم الأوروبية، فقد أبلغت دائرة العدل الفيدرالية السلطات الروسية في 12 أغسطس بأن طلبها تم رفضه".
وأشارت الدائرة إلى أن هذا القرار لا يمكن الطعن فيه.
ويعد كليوشين مؤسسا لشركة M13 المتخصصة في التقنيات المعلوماتية المستخدمة لمتابعة وسائل الإعلام.
ومن الجهات التي تستخدم تقنيات الشركة المذكورة في المجالات الرقمية إدارة الكرملين والحكومة الروسية ووزارات فيدرالية ومنظمات اجتماعية.
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