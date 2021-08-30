عاجل.. مجلس الأمن يتبنى قرارا يلزم طالبان بضمان أمن عمليات الإجلاء

جدة - نرمين السيد - وتضمنت مسودة قرار غربى فى مجلس الأمن، بشأن أفغانستان، مطالبات لحركة طالبان بالوفاء بجميع التزاماتها. وتضمنت مسودة مشروع القرار فى مجلس الأمن، عدم استخدام أفغانستان منطلقا لهجمات أو ملاذا للإرهاب. وأشارت قناة "العربية" إلى أن مسودة القرار فى مجلس الأمن لا تتضمن منطقة آمنة فى أفغانستان. وأكدت مسودة مشروع قرار الدول الغربية، بشأن أفغانستان، إدانة هجوم مطار كابول يوم، الذى وقع الخميس الماضى 26 أغسطس.

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