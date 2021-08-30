مسؤول حقوقى: الحوثيون ارتكبوا 1.400 حالة إخفاء قسرى بصنعاء

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة اليمنية أن عدد حالات الاختفاء القسرى التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى الانقلابية، بلغت 1.401 حالة اختفاء قسرى فى أمانة العاصمة صنعاء خلال سبع سنوات، حسمبا نقلت قناة "العربية- الحدث".





وقال مدير المكتب فهمى الزبيرى "إن ميليشيا الحوثى الانقلابية تواصل جرائم اختطاف المواطنين فى أمانة العاصمة وتغييبهم فى سجون مجهولة وإنكار وجودهم ما يفاقم معاناة ومآسى أسر وأقارب المخفيين".

وأضاف الزبيرى: "أكثر جرائم الإخفاء القسرى للميليشيا زادت فى العام 2016 بواقع 282 جريمة بنسبة 20%"، مؤكداً أن الأرقام الحقيقية تتجاوز ما تم رصده بكثير نتيجة امتناع الضحايا عن الإدلاء بمعلومات خشية تعرضهم للاختطاف مجددا من قبل الميليشيا الانقلابية.

وطالب مدير حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بمناسبة اليوم العالمى للاختفاء القسرى 30 أغسطس، المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية الضغط على ميليشيا الحوثى، للكشف عن المخفيين قسرياً والتوقف عن ابتزاز أهاليهم وإطلاق سراحهم بصورة عاجلة.

ونظمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية فى محافظة تعز، للمطالبة بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا منذ سنوات، وكشف بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، عن وجود 152 مدنيا مخفيا قسرا منذ سنوات.

هذا ويواجه ضحايا الإخفاء القسرى فى السجون والمعتقلات السرية مخاطر كبيرة تهدد حياتهم، فقد توفى تحت التعذيب 40 مدنيا أثناء فترة إخفائهم، كما وضعت ميليشيا الحوثى مخفيين قسرا فى أماكن احتجاز معرضة للقصف، أدى ذلك إلى مقتل 21 مخفى قسراً، ويوجد 14 مخفى يعانون أمراضاً مزمنة قبل اختطافهم لا يعلم ذويهم عن وضعهم الصحى شيئا منذ سنوات.