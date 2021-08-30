محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وذكرت وكالة أنباء "وام"، أن الاتصال تناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، "بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين". وتبادل الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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