التسجيل في نظام نور المركزي من وزارة التعليم السعودية ، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتوفير العديد من الأنظمة التعليمية الإلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي ، ومن أهم الأنظمة التعليمية نظام نور الإلكتروني ، حيث يقوم نظام نور التعليمي بنشر العديد من الخدمات الإلكترونية ، ويهدف إلي مساعدة أولياء الأمور في معرفة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأبنائهم ، ويوفر نظام نور المركزي الكثير من الخدمات المتعلقة بالتعليم في المملكة العربية السعودية للمراحل المختلفة بداية من رياض الأطفال ، كما تقدم وزارة التعليم خدمات اخري من خلال منصة مدرستي ويتساءل الكثير عن رابط نظام نور المركزي لخدمات التعليم السعودي 1443 لإجراء التسجيل والحصول على الخدمات التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ، وهذا ما سوف نعرضه من خلال مقالنا في السطور التالية.

التسجيل في نظام نور المركزي من وزارة التعليم السعودية

كما هو الحال في منصة مدرستي ، فان العديد من أولياء الأمور يتساءلوا عن طريقة التسجيل في نظام نور ، حيث لا يمكن ذلك إلى من خلال حساب ولي أمره فقط ، ويستطيع ولي الامر التسجيل من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول إلي رابط منصة نور التعليمية الخاص بنظام نور التعليمي .

الضغط على تسجيل الدخول .

تسجيل بيانات ولي الأمر في الخانات المخصصة لذلك .

الضغط على تسجيل طالب جديد على نظام نور .

القيام بكتابة كل المعلومات والتفاصيل الشخصية الخاصة بالطالب ، الاسم ، رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، تحديد القرابة بينه وبين الطالب.

الضغط على كلمة تسجيل الطالب.

كما يستطيع الطلاب الاستفادة من برامج منصة نور سبيس التعليمية noorspace ، وايضا من خدمة النقل المدرسي عبر منصة نور ، بالاضافة الي العديد من الدورات على هذة المنصة noor space التعليمية ، وهي إحدي المواقع التعليمية المفعلة داخل تطبيق نور.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

تمكن أهمية نظام نور التعليمي في دعم المسيرة التعليمية للطلاب ، و يمكن الاستعلام عن نتيجة الطلاب من خلال نظام نور بواسطة رقم الهوية من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول إلي الموقع الرسمي نظام نور التعليمي.

تسجيل الاسم ، ورقم الهوية الخاص بالطالب أو ولي الامر.

يتم اختيار الإجرائية التعليمية التابع له الطالب.

اختيار اسم المدرسة والصف والقسم المسجل به الطالب.

يقوم باختيار نتائج الطلاب.

قم بإدخال اسم الطالب الذي تريد الاستعلام عن النتائج الخاص به.

ستظهر شاشة تحتوي علي نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

شروط التسجيل في نظام نور التعليمي

يوجد بعض الشروط المطلوبة التي يجب توافرها لقبول تسجيل الطلاب في نظام نور التعليمي ومنها ما يلي :

أن يكون الطالب حاصل على وثيقة يوضح فيها أنه قد التحق بروضة الأطفال لمدة سنه دراسية كاملة.

توفر توصية له من معلمة روضة .

أن يكون قادر على الالتحاق بالصف الأول المبكر .

ولابد من الالتزام بكافة هذه الشروط لاتمام التسجيل في نظام نور الإلكتروني الذي يقدم خدماته لقطاع كبير من المراحل التعليمية عبر شبكة نور التعليمية من خلال الدورات على هذة المنصة التعليمية ، والتي تندرج تحت اسم منصة التعليم الموحد ، بجانب العديد من المنصات التعليمية والبوابات الإلكترونية التعليمية لدعم العملية التعليمية .

رابط نظام نور المركزي من وزارة التعليم

كانت وزارة التعليم السعودية قد حددت رابط مباشر يمكن من خلاله اجراء تسجيل الدخول إلى منصة نور التعليمية للحصول على الخدمات المختلفة ، حيث يتم الدخول مباشرة من خلال الموقع الرسمي لمنصة نور التعليمية ، والتسجيل كما ذكرنا سابقا ، كما تتيح المنصة التعرف على نتائج الطلاب ومتابعة المستوى الدراسي وغيرها من الخدمات التعليمية ، ويتيح نظام نور التسجيل إلكترونيًا للمعلمين أيضًا للحصول على الخدمات المختلفة مثل متابعة الطلاب وتقييمهم والتواصل مع أولياء الأمور بشكل مباشر.