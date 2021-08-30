رابط وزارة التربية نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 جميع المحافظات برقم الجلوس

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 يعد ذلك من ضمن أكثر الامور التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت العديد من الطلاب والطالبات في العراق وذلك لأن يحصلون علي النتيجة بعد أن تعلن عنها وزارة التعليم العراقية عبر الموقع الرسمي المخصص للأستعلام عن النتائج في العراق.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2021

حتي الأن لم تقوم وزارة التعليم العراقية بعملية الأعلان عن نتائج الطالب في الصف الثالث المتوسط ولكن تقوم الوزارة في الايام الحالية بالقيام بعملية تصحيح ورصد درجات الطلاب في الكنترولات المختلفة بدولة العراق حيث أن ذلك يعمل علي اخراج درجات الطالب بدقة عالية وبدون أن يكون هناك خطاْ بشري، وقد أعلنت العديد من المصادر بأن الوزارة ستقوم بالاعلان عن النتيجة في خلال الايام القليلة القادمة وهذا ما اكدتة الوزارة.

طريقة الاستعلام عن النتائج

بعد إن تعلن الوزارة عن نتائج الطلاب يمكن أن يحصل الطالب علي النتيجة مباشرة من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلي موقع وزارة التربية العراقية علي شبكة الأنترنت.

اختيار من القائمة العلوية للموقع الاستعلام عن النتائج.

تحديد نتائج الثالث المتوسط من القائمة العلوية للموقع.

بعد ذلك تقوم بتحديد المحافظة المقيم فيها الطالب.

تكتب رقم جلوس الطالب في المربع المخصص له.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر عرض النتيجة بالاسفل.

يتم عرض النتيجة في صفحة أخري بالموقع.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2021

ستقوم وزارة التعليم العراقية بالاعلان عن نتائج الطلاب في خلال الايام القليلة المقبلة حيث أن الوزارة تنتهي في الايام الحالية من عملية تصحيح ورصد درجات الطلاب، في مختلف المحافظات.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي يتم نشر فية اسماء الطلاب الاوائل في تلك المرحلة وايضاً نسبة النجاح الكلية للطلاب وعدد الطلاب الراسبين ومواعيد فتح الدور الثاني وبعدها يتم نشرنتائج الطلاب علي الموقع الإلكتروني للنتائج.

ويستطيع الطالب الحصول علي النتيجة من خلال الذهاب إلي موقع وزارة التربية العراقية علي شبكة الانترنت ثم يتبع جميع الخطوات السابق ذكرها في الاعلي للحصول علي النتيجة.