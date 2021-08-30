أغلق متظاهرون من جماعة "إكستنشن ريبيليون" التي تطالب الحكومات والشركات باتخاذ إجراء عاجل للحد من تغير المناخ جسر تاور بريدج في لندن الاثنين.

محتجو تغير المناخ يغلقون جسر تاور بريدج في لندن - فيديوالشرطة البريطانية تلقي القبض على 10 نشطاء بيئة قبل احتجاجات متوقعة

وقام المتظاهرون بالجلوس على الأرض مما أدى إلى توقف حركة المرور على الجسر.

وأشار مصادر إعلامية، إلى أن نحو 200 محتج شاركوا في المظاهرة عند الطرف الشمالي للجسر بينما حاولت مجموعات من رجال الشرطة منع آخرين من الانضمام إليهم.

وتستهدف الجماعة حي المال في لندن القريب من "تاور بريدج" بسلسلة احتجاجات يستمر كل منها أسبوعين، متهمة صناعة المال بتمويل تغير المناخ.