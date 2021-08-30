شروط قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية في السعودية 1443 ؛ حيث قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة دعم المطلقات والأرامل وذلك لكي يقوم بمساعدتهم في أعباء الحياة وصعوبتها من خلال تقديم قرض كنف التابع لبنك التنمية الاجتماعية ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أعزائي قراء موقع ثقفني جميع الشروط الهامة المطلوبة من جهة البنك لكافة الأشخاص التي تريد التقديم على هذا القرض وذلك من خلال السطور التالية.

القيمة المالية المحددة لقرض كنف

قام البنك بتحديد القيمة المالية التي سوف يحصل عليها كل من تريد التقديم على قرض كنف وهي ثبات ثلاثين (30) ألف ريال سعودي دون أن يحصل البنك على أي فوائد أو رسوم إدارية وقد تصل فترة السداد إلى ستين (60) شهراً؛ حيث أن البنك يري أن هذا التمويل كافي للمواطنين ويمكن التقديم المساعدة به بأفضل شكل ممكن.

شروط قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع العديد من الشروط التي يجب علي كافة المواطنين الذي يريدون الحصول علي قرض كنف أن تتوافر بهم؛ حرصاً من المسؤولين علي توافر هذه الفرصة لفئات معينة تم تحديدها بدقة كبيرة؛ وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يجب ألا يزيد عمر الشخص الذي يتقدم للطلب عن خمسة وعشرين (25) عام.

كما يجب ألا يتجاوز عمر الشخص عن خمسة وخمسين عام.

يجب أن تكون المرأة صاحبة الطلب تشغل وظيفة حكومية.

ومن اهم الشروط التي أعلن عنها البنك أنه يجب أن تكون على راس العمل بالفعل.

يمكن لصاحبة الطلب في حال كانت ربة منزل تقوم بإحضار كفيل.

يجب أن لا يتعدى عمر الكفيل عن خمسة وخمسون (55) عاماً ويجب أن يكون موظفا حكومياً

إذا كانت صاحبة الطلب لا تشغل أي وظيفة حكومية فيجب عليها إحضار كفيل ويكون يشغل أي وظيفة حكومية وأن يقوم بتقديم ما يثبت دخله الشهري ويكفي هذا الدخل في حالة تعثر صاحبة الطلب في السداد.

يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص بصاحبة الطلب عن عشرة آلاف ريال سعودي.

والجدير بالذكر انه يوجد بعض الفئات التي تم تحديدها للحصول علي الطلب من المواطنين والتي يري البنك أنهم الأكثر حاجة في الحصول علي قرض كنف ؛ وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

المطلقات

الأرامل

لا يشترط وجود أولاد أو صك إعانة

الهدف من قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع هدفا مهما للذين يستحقون قرض كنف وهو أن تتجاوز صاحبة الطلب أي صعوبات في حياتها وتحسين مستواها المعيشي حتى تصبح حياتهم أفضل ويرتفع مستوي المعيشة الخاص بهم؛ وذلك القرض يوفر لهم القيام بعمل مشاريع تكون نفعا لهم وللبلد وتعينهم على توفير حياة كريمة

المستندات المطلوبة للتقديم على قرض كنف

يوجد عدة مستندات يجب القيام بتقديمها عند طلب الحصول علي قرض كنف مقدم من بنك التنمية الاجتماعية؛ ويجب أن تتوافر جميعها مع المواطن عند التقديم؛ وتكون هذه المستندات متمثلة فيما يلي:

تسجيل رقم الجوال الخاص بصاحبة الطلب ويكون مسجل في منصة أبشر

رقم الهوية الوطنية الخاص بها

العنوان الوطني

رقم حساب الآيبان

ويتم الحصول على قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية السعودي ، وبهذا المقال نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات وكل ذلك من خلال موقع ثقفني