مفاجأة الكويت تعلن عن البدء في توزيع حصص تموينية مجانية لمدة 6 أشهر تعرف من هم المستحقين لها

الكويت تعلن عن مفاجأة كبيرة وهي البدء في توزيع حصص تموينية لعدد كبير من الأشخاص من هم يستحقون الحصول عليها. كما أن الحكومة تهتم بهؤلاء الأشخاص وهم أصحاب الصفوف الأمامية بشكل كبير في توفير جميع احتياجاتهم لما بذلوه من جهد كبير للوقوف والتصدي أمام جائحة كورونا. كما أن دولة الكويت وشعبها تشكر جميع الأبطال في الصفوف الأمامية وتحييهم على ما بذلوه من جهد كبير في مواجهة الأزمة. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معاً ما هي الحصص الغذائية المقرر صرفها، وما هي المدة المحددة لصرف الحصص التموينية المجانية لهم، وكيفية الحصول عليها.

الكويت تعلن البدء توزيع حصص تموينية مجانية لمدة 6 أشهر

أوضحت بعض المصادر أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية قد استلمت الكشوف الخاصة الواردة من وزارتي الصحة والداخلية بأسماء وأرقام الأشخاص المستحقين بالحصول على الحصص التموينية المجانية والتي سوف تستمر الدولة في صرفها لمدة 6 أشهر فقط.

كما أن هذه الحصص سوف تصرف لمن يستحقها وهم الصفوف الأمامية في الدولة للعاملين في وزارتي الصحة والداخلية ممن يصنفون أنهم من الفئة الأولى طبقاً لتصنيف ديوان الخدمة المدينة.

فديوان الخدمة المدنية بالكويت قد قام بتقسيم الأشخاص من هم قد صنفوا على أنهم من الفئة الأولى في الدولة إلى ثلاث فئات في مقدمتهم وزارتي الصحة والداخلية.

من هم الأشخاص المستحقين للحصول على الحصص المجانية بالتموين في الكويت

وقد أوضحت بعض المصادر أن الحصص لن تصرف فقط للكويتيين بل سوف تصرف لجميع المواطنين والخليجيين والمقيمين وغير محدد الجنسية والوافدين، سوف تصرف لجميع من يصنفوا أنهم من الصفوف الأمامية الذين كانوا في مواجهة جائحة كورونا.

كما أن المكافأة سوف تصرف لكلأً من الوافدين وأولادهم ممن صنفوا بأنهم من الصفوف الأولى. وللحصول على المكافأة كل ما عليك فعله هو إظهار البطاقة المدنية المدون بها عنوان السكن للقائمين أو المسئولين عن توزيع الحصص في فرع التموين، وسوف يتم تسجيل اسمه وإضافته من ضمن المستفيدين بالحصص التموينية لمدة 6 أشهر وبعد انتهاء المدة المحددة سيتم حذف الأسماء بشكل مباشر وتلقائي.

بالإضافة لذلك فقد تصل تكلفة الفرد الواحد في الحصص التموينية خلال ال 6 أشهر كاملة إلى 90 دينار.

ما هي الحصص التموينية التي سوف تصرف لكل شخص

أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت أن الحصص التموينية التي سوف تصرف لكل شخص هي عبارة عن 7 أصناف أساسية هي السكر والعدس، والدجاج المجمد، والأرز، وزيت الذرة، ومعجون الطماطم،وحليب بودر، بالإضافة إذا كان يوجد أطفال دون السنتين سيتم صرف الحليب وبعض المغذيات لهم

متى يتم صرف الحصص التموينية للمستفيدين بالكويت

سوف يتم صرف الحصص المجانية بالكويت لمستحقيها خلال الأسبوعين القادمين حيث تم التأكيد على ذلك من خلال وزارة التجارة والصناعة. كما أنهم في انتظار صدور القرار الوزاري للبدء في عملية التوزيع، كما تم التوضيح أن فترة التوزيع سوف تمتد من شهر سبتمبر المقبل وحتى شهر فبراير 2022، أي أنها ستظل لمدة 6 أشهر كاملة.