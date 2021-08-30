جدة - نرمين السيد - أكد متحدث باسم حركة طالبان أن الهجمات التى ينفذها تنظيم داعش فى أفغانستان يفترض أن تتوقف مع رحيل القوات الأميركية من البلاد، وإلا فإن الحكومة الجديدة ستقمع التنظيم الإرهابى، حسمبا نقلت قناة "العربية- الحدث".





وقال ذبيح الله مجاهد فى مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس فى نهاية الأسبوع "إذا أثاروا حالة حرب وواصلوا عملياتهم، فإن حكومة طالبان ستتولى أمرهم". وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية عدة فى نهاية الأسبوع على أهداف لتنظيم داعش، ودمرت الأحد آلية مفخخة، بهدف "القضاء على تهديد وشيك" للمطار. غير أن طالبان تندد بهذه الضربات. وقال مجاهد "لا يملكون إذناً لشن مثل هذه العمليات.. يجب احترام استقلالنا". ودوى الخميس الماضى، انفجاران انتحاريان تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابى بالقرب من مبنى مطار كابول، الذى من خلاله تقوم واشنطن وحلفاءها بإجلاء مواطنيها، وخلفا أكثر من 200 قتيلا بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: هجمات داعش ستتوقف مع خروج أمريكا من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.