الإمارات تدين استهداف الحوثيين قاعدة "العند" في لحج اليمنية

أعربت دولة الإمارات، الاثنين، عن إدانتها بشدة لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية قاعدة "العند" العسكرية في محافظة لحج اليمنية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم و المبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي و استخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على "توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، من أجل إفساح الطريق أمام الوصول إلى حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن "خالص تعازيها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء وللجمهورية اليمنية حكومة وشعبا و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".