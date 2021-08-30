الآن .. رابط دخول منصة مدرستي الجديد والتسجيل وتفعيل الحساب بعد التحديث عبر الجوال

الآن .. رابط دخول منصة مدرستي الجديد، تشهد المنظومة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من التطورات الكبيرة التي تحدث بها لرفع مستوى التعليم داخل المملكة لهذا سارعوا على تقديم العديد من الخدمات والمنصات التعليمية للتواصل مع الطلاب والمعلمين عن بعد فكانت منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات التي تم انشائها فهي تقدم العديد من الخدمات لهذا لابد من الجميع الدخول على المنصة وتسجيل الدخول بها. الآن .. رابط دخول منصة مدرستي الجديد تحميل منصة مدرستي للمعلم الآن .. رابط دخول منصة مدرستي الجديد تحميل منصة مدرستي للمعلم يستطيع المعلمين ايضًا الدخول على منصة مدرستي لمعرفة كل ما يختص بالمنظومة التعليمية، فمن خلال المنصة يقومون المعلمين بحلقات تعليمية لشرح المناهج الدراسية للطلاب، لهذا لابد من المعلمين بمعرفة تسجيل الدخول وهي: في البداية يتم الدخول إلى منصة مدرستي للمعلم عبر الرابط الخاص بها. قم بالنقر على زر تسجيل الدخول الموجود أعلى الصفحة. قم بالضغط على حساب Microsoft Office. بعد ذلك يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمعلم، ثم إدخال كلمة المرور. بعدها يتم تسجيل الدخول. سوف تظهر أمامك توجيهك إلى الصفحة الخاصة بالمعلمين. وبهذا يتم تسجيل الدخول في حساب المعلمين بموقع منصة مدرستي. كيفية تحميل منصة مدرستي من الكمبيوتر في البداية قم بفتح متصفح جوجل كروم لأنه يعد الأفضل. في مربع البحث الخاص بمحرك البحث جوجل والقيام بالبحث عن منصة مدرستي. سوف تظهر أمامك الكثير من النتائج. بعد ذلك قم باختيار منصة مدرستي للتعليم عن بعد الرسمية. بعدها يتم تسجيل الدخول لمنصة مدرستى من الهاتف عبر حساب نور أو حساب مايكروسوفت. سوف تظهر لك لوحة الطالب الكاملة دون الحاجة لأي برامج على الكمبيوتر. كيفية التسجيل بموقع منصة مدرستي للواجبات كيفية تحميل منصة مدرستي من الكمبيوتركيفية التسجيل بموقع منصة مدرستي للواجبات يستطيع الطلاب حل الواجبات ورفعها على موقع منصة مدرستي من خلال تتبع الخطوات الأتية: في البداية يتم تسجيل الدخول للموقع الخاصة بمنصة مدرستي من خلال الرابط الخاص بهم. بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك. يتم الضغط على خيار مقرراتي. بعدها سوف يتم الانتقال إلى صفحة تتضمن جميع المقررات الدراسية. قم باختيار المقرر التي تريد حل الواجبات فيه. بعد ذلك قم بالنقر على خيار حل الواجب من المنصة. سوف تظهر نتيجة التصحيح امامك لكى تعلم بماذا أخطأت وأصبت. يمكنك تحميل الواجبات المعروضة على جهازك الشخصي من خلال الضغط على كلمة “تنزيل” حتى يتم الاحتفاظ بها والقيام بطباعتها والاطلاع عليها. الوسوم

الآن .. رابط دخول منصة مدرستي الجديد، تشهد المنظومة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من التطورات الكبيرة التي تحدث بها لرفع مستوى التعليم داخل المملكة لهذا سارعوا على تقديم العديد من الخدمات والمنصات التعليمية للتواصل مع الطلاب والمعلمين عن بعد فكانت منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات التي تم انشائها فهي تقدم العديد من الخدمات لهذا لابد من الجميع الدخول على المنصة وتسجيل الدخول بها. الآن .. رابط دخول منصة مدرستي الجديد تحميل منصة مدرستي للمعلم الآن .. رابط دخول منصة مدرستي الجديد تحميل منصة مدرستي للمعلم يستطيع المعلمين ايضًا الدخول على منصة مدرستي لمعرفة كل ما يختص بالمنظومة التعليمية، فمن خلال المنصة يقومون المعلمين بحلقات تعليمية لشرح المناهج الدراسية للطلاب، لهذا لابد من المعلمين بمعرفة تسجيل الدخول وهي: في البداية يتم الدخول إلى منصة مدرستي للمعلم عبر الرابط الخاص بها. قم بالنقر على زر تسجيل الدخول الموجود أعلى الصفحة. قم بالضغط على حساب Microsoft Office. بعد ذلك يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمعلم، ثم إدخال كلمة المرور. بعدها يتم تسجيل الدخول. سوف تظهر أمامك توجيهك إلى الصفحة الخاصة بالمعلمين. وبهذا يتم تسجيل الدخول في حساب المعلمين بموقع منصة مدرستي. كيفية تحميل منصة مدرستي من الكمبيوتر في البداية قم بفتح متصفح جوجل كروم لأنه يعد الأفضل. في مربع البحث الخاص بمحرك البحث جوجل والقيام بالبحث عن منصة مدرستي. سوف تظهر أمامك الكثير من النتائج. بعد ذلك قم باختيار منصة مدرستي للتعليم عن بعد الرسمية. بعدها يتم تسجيل الدخول لمنصة مدرستى من الهاتف عبر حساب نور أو حساب مايكروسوفت. سوف تظهر لك لوحة الطالب الكاملة دون الحاجة لأي برامج على الكمبيوتر. كيفية التسجيل بموقع منصة مدرستي للواجبات كيفية تحميل منصة مدرستي من الكمبيوتركيفية التسجيل بموقع منصة مدرستي للواجبات يستطيع الطلاب حل الواجبات ورفعها على موقع منصة مدرستي من خلال تتبع الخطوات الأتية: في البداية يتم تسجيل الدخول للموقع الخاصة بمنصة مدرستي من خلال الرابط الخاص بهم. بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك. يتم الضغط على خيار مقرراتي. بعدها سوف يتم الانتقال إلى صفحة تتضمن جميع المقررات الدراسية. قم باختيار المقرر التي تريد حل الواجبات فيه. بعد ذلك قم بالنقر على خيار حل الواجب من المنصة. سوف تظهر نتيجة التصحيح امامك لكى تعلم بماذا أخطأت وأصبت. يمكنك تحميل الواجبات المعروضة على جهازك الشخصي من خلال الضغط على كلمة “تنزيل” حتى يتم الاحتفاظ بها والقيام بطباعتها والاطلاع عليها.

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