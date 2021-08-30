عاجل.. الاتحاد الأوروبى يشطب أمريكا من قائمة وجهات السفر الآمنة

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أفادت مصادر لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" أن الاتحاد الأوروبى من المقرر أن يوصى بإيقاف السفر غير الضرورى من الولايات المتحدة مؤقتا مع زيادة حالات الإصابة بكورونا "كوفيد-19" هناك.
وقال دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبى إنه من المتوقع أن تصدر التوجيهات الجديدة هذا الأسبوع، موضحين أن التوصية غير ملزمة، مما يعنى أنه سيتم السماح للدول الأعضاء فى الاتحاد بتقرير ما إذا كانت لا تزال ترغب فى السماح للزوار الأمريكيين بإثبات حصولهم على اللقاح أو إظهار شهادة اختبار كورونا سلبية أو إخضاعهم للحجر الصحى.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى رفع قيود السفر المفروضة على الأمريكيين فى يونيو، إلا أن الولايات المتحدة أبقت الحظر المفروض على السفر الأوروبى غير الضرورى منذ مارس 2020.
وكشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية فى الولايات المتحدة أن عدد مرضى كورونا فى المستشفيات الأمريكية تجاوز 100 ألف الأسبوع الماضى وهو أعلى مستوى فى ثمانية أشهر.
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