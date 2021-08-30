دأبت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، على إطلاق العديد من المبادرات استهدفت من خلالها كافة الشرائح والقطاعات المتنوعة في كلا من مجالات الطيران المدني والخدمات اللوجستية، تحت شعار “رؤية المملكة 2030 “، الذي يستهدف تحويل المملكة مستقبلا إلى قوة صناعية كبيرة و رائدة إضافة لكونها أهم منصة لوجستية تتصدر العالم، ومن تلك المبادرات جاء إعلان الهيئة العامة للطيران المدني، عن مبادرة توطين الوظائف في قطاع النقل الجوي، شملت توطين عشرة آلاف وظيفة مختلفة في كافة التخصصات و الأقسام التي يضمها قطاع الطيران المدني السعودي، واستمرار لدعم تلك المبادرة يأتي إعلان الخطوط السعودية اليوم عن عدد من الوظائف الخالية مخصصة فقط للسعوديين من كلا الجنسين بعدة شروط نسردها لكم من خلال المقال التالي.

الخطوط السعودية تطرح عددا من الوظائف الخالية لهذه الفئات فقط

وقد شاركت اليوم شركة الخطوط الجوية السعودية، من خلال موقعها الرسمي بيانا أعلنت فيه عن توفر عدد 15 وظيفة من الوظائف الإدارية والتقنية الشاغرة لكلا الجنسين ” ذكور و إناث “، وسيكون مقر تلك الوظائف المتاحة للتقديم في المقر الإداري للشركة بمدينة جدة.

الشروط المطلوبة للتقدم الى الوظائف الخالية

وقد أشار بيان شركة الخطوط الجوية السعودية، إلى أن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لشغل الوظيفة، وهي :

أن يكون الشخص المتقدم أو المتقدمة الى شغل الوظيفة الخالية سعودي الجنسية.

يجب أن يكون متقدم الوظيفة حاصل على المؤهل المطلوب لها.

سوف يتم معادلة الشهادة للمتقدم الحاصل على شهادته من خارج المملكة.

يشترط على المتقدم أن يجيد اتقان اللغة الإنجليزية.

استعداد المتقدم للسفر ، في حال تطلبت الوظيفة ذلك.

ما هي الوظائف الشاغرة ؟

وإليكم بيان بمسميات الوظائف الشاغرة التي طرحتها اليوم الخطوط السعودية، و هي :

أخصائي العلاقات العامة

كاتب أدلة الاستخدام

أخصائي الأداء وإدارة المواهب

مراقب مالي

أخصائي الرواتب

محلل التخطيط المالي

أخصائي تطوير أدلة الاستخدام

محلل محاسبة

أخصائي الشؤون القانونية

وظيفة أخصائي نظم الموارد البشرية

أخصائي خدمات الموظفين

وظيفة أخصائي العقود والضمانات.

أخصائي تقنية المعلومات.

يجدر الإشارة الى أن آخر موعد للتقديم الى الوظائف ، هو 4 سبتمبر 2021 م