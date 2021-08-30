رابط نتائج القبول الموحد 2021 الأردن موقع وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية

نتائج القبول الموحد 2021 الأردن ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلاب والطالبات أهم وأبرز ما جاء من أخبار عن المسيرة التعليمية في الأردن الشقيق حيث انتهت عمليات التقديم في الجامعات الأردنية الرسمية مساء أمس السبت الموافق 28-8-2021 للطلبة الأردنيين، وسيتم استئناف عمليات التقديم للجامعات الأردنية الرسمية 2021 لأبناء الأردنيات بعد إعلان نتائج القبول الموحد 2021 الأردن عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد خلال أيام قليلة، ونظراً أن الجميع الآن يبحث عن موعد نتائج القبول الموحد في الأردن 2021 نرصد لكم ما جاء من أخبار نقلاً عن صحيفة الغد الأردنية.

نتائج القبول الموحد 2021 الأردن

موعد نتائج القبول الموحد 2021 الأردن ، أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد أن عدد من تقدم بطلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية 68033 طالب وطالبة، مُشيراً أن موقع وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية قد أغلقت باب التقديم أمس السبت 28 آب الحالي 2021، علماً أنه سيتم فتح باب استقبال طلبات التقديم لأبناء الأردنيات بعد إعلان نتائج القبول الموحد بالجامعات الأردنية الرسمية 2021.

ونوه مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية على جميع الطلاب والطالبات ممن لم يتقدموا أو من تقدم بطلب الالتحاق دون أن يسدد الرسوم سرعة التقديم ودفع رسوم التسجيل للالتحاق بالجمعات الأردنية، مؤكداً أنه لا يوجد تمديد لفترة التقديم عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.

موعد نتائج القبول الموحد 2021 الأردن

وفي ذات السياق أوضح الخطيب توقعات موعد إعلان نتائج القبول الموحد في الأردن 2021 لتكون يوم الأول من شهر أكتوبر/ تشرين المقبل 2021، مؤكداً أن هذا الموعد مجرد توقع فقط ومن الممكن أن يكون قبل او بعد ذلك، ونحن سنتابع معكم عبر موقعنا “ثقفني” أول بأول ما سيتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة فيما يخص نتائج القبول الموحد 2021 الأردن.

وفي ذات الصدد قال مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، أن جميع الطلاب والطالبات الراغبين في إجراء تعديل على طلب الالتحاق المُقدم سرعة الدخول إلى القاعدة البرمجية في أي وقت من اليوم على مدار 24 ساعة خلال الفترة المحددة لإتمام عملية التقديم بالجامعات الأردنية.

رابط نتائج القبول الموحد 2021

وقت إعلان نتائج القبول الموحد 2021 الأردن ، يُمكنكم الإطلاع عليها من خلال الدخول عبر (رابط موقع وحدة تنسيق القبول الموحد)، وجدير بالذكر أن عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية قد بدأت يوم الخميس قبل الماضي، والتي انتهت أمس السبت الموافق 28-8-2021.

مُحدث: من خلال متابعتنا المستمرة لأهم وأخر الأخبار فيما يخص ذات الشأن، أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد، أنه من المرجح إعلان نتائج القبول الموحد 2021 الأردن عبر موقعها الإلكتروني خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين/ أكتوبر لعام 2021، مُشيرة أن هناك توقعات كثيرة لانخفاض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بالجامعات الأردنية الرسمية لهذه السنة بنحو ثلاث علامات مقارنة بالحدود الدنيا للأعوام الماضية.