البنتاجون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من...

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين أن أكثر من 122 ألفا بينهم 5400 أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان، مؤكدا "أننا نعمل على مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس لمغادرة أفغانستان".
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحافي "أننا نأخذ التقارير التي تحدثت عن ضحايا مدنيين في الغارة الأمريكية على كابل أمس على محمل الجد، ونحقق في وقوع ضحايا مدنيين جراء غاراتنا"، مشددا على أن "لا أحد يريد سقوط أبرياء إذا كان لنا دورا في مقتل أي مدني جراء عملياتنا فسنعلن عن ذلك".
وقال كيربي: "لم يكن هناك أي أضرار جراء الصواريخ الثلاثة التي سقطت في كابل، والصاروخ الرابع الذي سقط في المطار لم يؤثر على مهمة الإجلاء من أفغانستان"، معلنا "أننا سنواصل الرد على التهديدات في أفغانستان بشكل سريع وقوي".
وأضاف: "العمليات في أفغانستان ستنتهي قريبا لكن جهودنا مستمرة لدعم الإغاثة الإنسانية، وعلى الرغن من أن المهمة خطير، لدينا القدرة لمواصلة عملياتنا مع استمرار سحب قواتنا"، مشيرا إلى "أننا لا نتوقع دورا عسكريا الآن في أفغانستان".
وأعلن كيربي أنه "لدى القوات الموجودة في أفغانستان تعليمات بالرد على أي تهديد، معتبرا أنه "لم يكن أحد يتصور السرعة القياسية التي سقطت بها الحكومة الأفغانية".
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