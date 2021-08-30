وسائل إعلام: بينيت اقترح على بايدن تشكيل تحالف عسكري يضم الأردن

دوت الخليج :- أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت اقترح على الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكيل تحالف عسكري يضم إسرائيل ودولا خليجية والأردن لمواجهة إيران.

وقالت جيلي كوهين مراسلة الهيئة في واشنطن إن "بينيت اقترح خلال لقائه أمس الأول (الجمعة) مع بايدن، إقامة قوة دفاع مشترك على غرار "الناتو" بين إسرائيل ودول خليجية والأردن، لمواجهة التهديد الإيراني".

وأضافت أن "الاقتراح يشمل بشكل أساسي تركيب الرادارات وأجهزة الإنذار، لمواجهة أي تهديد جوي من قبل إيران".

المصدر: "كان"