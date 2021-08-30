صورة : ما حقيقة وجود " ماعز " داخل مستشفى حكومي بالاردن

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دوت الخليج :- اكدت وزارة الصحة مساء اليوم الاحد ان الصورة المتداولة لوجود " ماعز " داخل مستشفى حكومي بالاردن صورة غير صحيحة ومزعومة .
وبينت في توضيح لها عر منصة حقك تعرف : الصّورة المتداولة ليست في الأردن وهي صورة قديمة كانت متداولة لمستشفى خارج الأردن .
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