صورة : ما حقيقة وجود " ماعز " داخل مستشفى حكومي بالاردن

دوت الخليج :- اكدت وزارة الصحة مساء اليوم الاحد ان الصورة المتداولة لوجود " ماعز " داخل مستشفى حكومي بالاردن صورة غير صحيحة ومزعومة .

وبينت في توضيح لها عر منصة حقك تعرف : الصّورة المتداولة ليست في الأردن وهي صورة قديمة كانت متداولة لمستشفى خارج الأردن .