حل مشكلة تطبيق توكلنا للتأكد من الحالة الصحية للطلاب وموظفين لتطبيق توكلنا

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حل مشكلة تطبيق توكلنا وذلك فيما يخص التأكد من الحالة الصحية لكافة فئات الطلاب بالسعودية . ذلك بصدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتعيين موظفين للإشراف علي تطبيق توكلنا . وتم صدور قرار بأن سيتم الاكتفاء بصورة من التطبيق بدلاً الاطلاع عليه بشكل كامل . ذلك القرار صدر بعد أن شهدت المدارس أرتباك شديد أمس في أول يوم دراسي للطلاب . كان الارتباك بسبب إبراز التطبيق للمشرفين للتأكد من الحالة الصحية لكل طالب علي حدا . كما كان التنبيه السابق من الوزارة بأن تحميل تطبيق توكلنا علي هواتف الطلاب أمر ضروري لا غني عنه ولإبرازه عند دخول المدارس . تم التراجع عن هذه القرار والاكتفاء بصورة عن التطبيق .حل مشكلة تطبيق توكلنا في أول يوم دراسي
في أول يوم دراسي داخل المملكة العربية السعودية وعندما بدأ الطلاب بإبراز تطبيق توكلنا . جاءت أول مشكلة وهي أن مواقع مختلفة داخل السعودية ليس بها شبكة أنترنت مما تسبب في التزاحم والارتباك بالمدارس . كذلك واجه الكثير من الطلاب بأن هواتفهم ليس بها أرصدة . كما أنه كانت هناك مشكلة أخري بأن بعض المدرس كانت غير مستعدة لتخزين هواتف الطلاب . وذلك بسبب عدم وجود أماكن تحتوي تخزين هواتف الطلاب . ترتب علي ذلك بأن أولياء الأمور قاموا بتسجيل الشكاوى وطالبوا بسرعة حل مشكلة تطبيق توكلنا . والمطالبة بأن يتم الاكتفاء بصورة ورقية عن توكلنا تثبت الحالة الصحية للطالب .خطوات تحميل تطبيق توكلنا من المنصات المعتمدة للتطبيق
- يتم تسجيل الدخول علي تطبيق توكلنا من خلال المنصات المعتمدة لوزارة التربية والتعليم السعودية .
- بعد تلك الخطوة يجب تسجيل الدخول علي الحساب الخاص بولي أمر الطالب .
- كما بعد الخطوات السابقة يتم فتح صفحة جديدة بها كافة بيانات ولي أمر الطالب علي موقع توكلنا .
- يجب علي ولي أمر الطالب أن يضغط علي خانة إرسال رمز المرور والمسجل تحت بيانات الطالب .
- تلك الرسالة يتم إرسالها علي رقم الهاتف الخاص بولي الأمر تحتوي علي رمز المرور الخاص بتوكلنا .
- ذلك الرمز يتم استخدامه أيضاً في تسجيل الدخول علي منصة مدرستي .
- كذلك بعد الخطوة الخامسة يتم أختيار الحساب الخاص بمايكروسوفت سواء للمعلمين أو الطلاب .
- كما يجب تسجيل كافة البيانات وهي اسم المستخدم ، رمز المرور الخاص به ، والتي تم الحصول عليها من تسجيل دخول توكلنا
- بتلك الخطوات السابقة يكون قد تم تسجيل الدخول علي توكلنا والموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به .
حل مشكلة تطبيق توكلنا التي تم صدور قرار بها من الوزارة . ذلك بالاكتفاء بصورة عن التطبيق لتفادي التزاحم والارتباك داخل المدارس . ذلك لحين ما يتم صدور قرار أخر بالاستمرار بنفس الإجراءات أو تغييرها بقرار جديد . كما تم عرض الخطوات الخاصة في تسجيل دخول توكلنا أذا ما لزم الأمر بتحميل تطبيق توكلنا . في حالة صدور قرار باستخدامه مرة أخري .
الوسوم
حل مشكلة تطبيق توكلنا وذلك فيما يخص التأكد من الحالة الصحية لكافة فئات الطلاب بالسعودية . ذلك بصدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتعيين موظفين للإشراف علي تطبيق توكلنا . وتم صدور قرار بأن سيتم الاكتفاء بصورة من التطبيق بدلاً الاطلاع عليه بشكل كامل . ذلك القرار صدر بعد أن شهدت المدارس أرتباك شديد أمس في أول يوم دراسي للطلاب . كان الارتباك بسبب إبراز التطبيق للمشرفين للتأكد من الحالة الصحية لكل طالب علي حدا . كما كان التنبيه السابق من الوزارة بأن تحميل تطبيق توكلنا علي هواتف الطلاب أمر ضروري لا غني عنه ولإبرازه عند دخول المدارس . تم التراجع عن هذه القرار والاكتفاء بصورة عن التطبيق .حل مشكلة تطبيق توكلنا في أول يوم دراسي
في أول يوم دراسي داخل المملكة العربية السعودية وعندما بدأ الطلاب بإبراز تطبيق توكلنا . جاءت أول مشكلة وهي أن مواقع مختلفة داخل السعودية ليس بها شبكة أنترنت مما تسبب في التزاحم والارتباك بالمدارس . كذلك واجه الكثير من الطلاب بأن هواتفهم ليس بها أرصدة . كما أنه كانت هناك مشكلة أخري بأن بعض المدرس كانت غير مستعدة لتخزين هواتف الطلاب . وذلك بسبب عدم وجود أماكن تحتوي تخزين هواتف الطلاب . ترتب علي ذلك بأن أولياء الأمور قاموا بتسجيل الشكاوى وطالبوا بسرعة حل مشكلة تطبيق توكلنا . والمطالبة بأن يتم الاكتفاء بصورة ورقية عن توكلنا تثبت الحالة الصحية للطالب .خطوات تحميل تطبيق توكلنا من المنصات المعتمدة للتطبيق
- يتم تسجيل الدخول علي تطبيق توكلنا من خلال المنصات المعتمدة لوزارة التربية والتعليم السعودية .
- بعد تلك الخطوة يجب تسجيل الدخول علي الحساب الخاص بولي أمر الطالب .
- كما بعد الخطوات السابقة يتم فتح صفحة جديدة بها كافة بيانات ولي أمر الطالب علي موقع توكلنا .
- يجب علي ولي أمر الطالب أن يضغط علي خانة إرسال رمز المرور والمسجل تحت بيانات الطالب .
- تلك الرسالة يتم إرسالها علي رقم الهاتف الخاص بولي الأمر تحتوي علي رمز المرور الخاص بتوكلنا .
- ذلك الرمز يتم استخدامه أيضاً في تسجيل الدخول علي منصة مدرستي .
- كذلك بعد الخطوة الخامسة يتم أختيار الحساب الخاص بمايكروسوفت سواء للمعلمين أو الطلاب .
- كما يجب تسجيل كافة البيانات وهي اسم المستخدم ، رمز المرور الخاص به ، والتي تم الحصول عليها من تسجيل دخول توكلنا
- بتلك الخطوات السابقة يكون قد تم تسجيل الدخول علي توكلنا والموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به .
حل مشكلة تطبيق توكلنا التي تم صدور قرار بها من الوزارة . ذلك بالاكتفاء بصورة عن التطبيق لتفادي التزاحم والارتباك داخل المدارس . ذلك لحين ما يتم صدور قرار أخر بالاستمرار بنفس الإجراءات أو تغييرها بقرار جديد . كما تم عرض الخطوات الخاصة في تسجيل دخول توكلنا أذا ما لزم الأمر بتحميل تطبيق توكلنا . في حالة صدور قرار باستخدامه مرة أخري .
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