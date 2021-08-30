كيف أطلع ايميل مدرستي وكيفية التفعيل بالخطوات

من أبرز ما يتم البحث عنه هو كيف أطلع ايميل مدرستي ؟ من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة التعليمية مدرستي. والتي تُدعم العملية التعليمية إلكترونيًا. ويتطلب الاستفادة منها تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم. ولهذا سوف نتعرف سويًا على خطوات استخراج البريد الإلكتروني لمنصة مدرستي.

كيف أطلع ايميل مدرستي ؟

يتم استخراج البريد الإلكتروني وكلمة المرور لمنصة مدرستي من خلال الرابط الإلكتروني لتطبيق توكلنا ومن ثم الحصول عليه سواء كان المستخدم معلم أو طالب بالخطوات الآتية:

الدخول لتطبيق توكلنا.

تسجيل الدخول ثم النقر على بيانات منصة مدرستي سوف يتم الانتقال للصفحة المخصصة لبيانات المستخدم بمنصة مدرستي.

تحتوي الصفحة على البيانات الآتية: اسم المستخدم وهو ايميل الدخول ورقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة.

ثم النقر على إرسال كلمة المرور.

يصل المستخدم كلمة مرور مؤقتة خاصة به ورابط منصة مدرستي.

قم بتسجيل الدخول لمنصة مدرستي عبر حساب مايكروسوفت.

وأدخل ايميل المستخدم وكلمة المرور بالحقول المعدة له ثم النقر على الدخول.

بتلك الخطوات تكون قد استخرجت ايميل مدرستي للدخول للمنصة.

كيف أفعل ايميل مدرستي

يتم تفعيل الايميل في مدرستي بالخطوات الآتية:

الدخول مباشرة إلى منصة مدرستي.

تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت ثم إدخال الإيميل الخاص بالمستخدم وكلمة المرور والنقر على أيقونة الدخول.

يطلب منك الموقع تحديث كلمة المرور وإدخال كلمة مرور جديدة ثم تأكيدها.

بعد ذلك تستلم رسالة تأكيد عبر الهاتف لتفعيل الحساب.

بتلك الخطوات يتم تفعيل البريد بالمنصة.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يمكن تسجيل الدخول لمنصة مدرستي بالخطوات الآتية: