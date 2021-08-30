رابط تسجيل الطلاب السوريين بالمدارس السعودية 1443 شروط القبول

رابط تسجيل الطلاب السوريين بالمدارس السعودية 1443 عبر موقعنا، يستعد كافة الطلاب السوريين للتقديم في المدارس التي تناسبهم في المملكة العربية السعودية لاستكمال دراستهم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واليوم سوف نتطرق للمزيد حول طريقة التسجيل والشروط الخاصة بالتقديم خلال السطور القادمة.

نظام نور التعليمي 1443

أطلقت المملكة العربية السعودية نظام نور الإلكتروني لكي يتم التسجيل من خلاله عن بعد لاستكمال الدراسية وجاء هذا النظام من ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أنها تهدف لتطوير التعليم، إلى جانب تقديم كافة الأدوات التعليمية التي يحتاج لها الطلاب لسير العملية التعليمية بشكل جيد.

شروط قبول الطلاب السوريين بالمدارس السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها المملكة لقبول الطلاب السوريين في المدرسة وهي:

ضرورة تقديم شهادة معتمدة من المرحلة الدراسية التي درس بها الطالب.

لابد من تعبئة نموذج البيانات الخاص بالطالب.

ينبغي أن يتناسب عُمر الطالب مع السنة الدراسية المراد الالتحاق بها.

يشترط أن يكون هناك أماكن شاغرة في المدرسة التي يرغب بالدراسة بها.

يُحول الطالب للمدارس الأهلية في حالة الاكتفاء بعدد الطلاب في المدارس الحكومية.

يتم تعامل الطلاب السوريين مثلما يعاملون الطلاب السعوديين في مختلف المراحل التعليمية.

لابد من تقديم بيانات النموذج في حالة عدم امتلاكه شهادات دراسية.

خطوات تسجيل الطلاب السوريين زيارة في نظام نور 1443

وزارة التعليم السعودي وفرت نظام نور لكي تُتيح للطلاب السوريين من الالتحاق بالمدرسة، ولكي يسجلون في المدارس لابد من اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

الذهاب إلى نظام نور التعليمي الإلكتروني.

كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق.

كتابة رقم التأشيرة أو رقم الإقامة.

ادخال الكود الماثل أمامك للصورة ثم أنقر على تسجيل دخول.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها وتأكد من صحتها.

ادخل رمز التحقق ثم الضغط على إرسال المعلومات إلى نظام نور.

رابط تسجيل الطلاب السوريين بالمدارس السعودية 1443

لكي يستطيع الطلاب السوريين من التسجيل في المدارس السعودية لابد من التوجه إلى الرابط التسجيل واتباع كافة التعليمات حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.