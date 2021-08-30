عاجل.. الجيش اليمنى يعلن مقتل 23 عنصرا من ميليشيا الحوثى غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - وكانت ميليشيا الحوثى شنت هجومًا صاروخيًا لمليشيا على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.

ومن جانبه، اعتبر الناطق الرسمى باسم الجيش اليمنى، العميد الركن عبده مجلى، أن الهجوم الصاروخى لمليشيا الحوثى على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، "عمل إرهابى"، مؤكدًا أنه سيتم الرد عليه فى جبهات القتال.