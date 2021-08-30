جدة - نرمين السيد - وكانت ميليشيا الحوثى شنت هجومًا صاروخيًا لمليشيا على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.
ومن جانبه، اعتبر الناطق الرسمى باسم الجيش اليمنى، العميد الركن عبده مجلى، أن الهجوم الصاروخى لمليشيا الحوثى على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، "عمل إرهابى"، مؤكدًا أنه سيتم الرد عليه فى جبهات القتال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الجيش اليمنى يعلن مقتل 23 عنصرا من ميليشيا الحوثى غرب مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.