عاجل.. مصرع 3 أشخاص إثر انفجار معمل فى بيروت

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، سقط 3 ضحايا فى الانفجار الذى وقع داخل معمل للقازانات فى المنطقة. ووصف مصدر فى بلدية برج البراجنة، الانفجار بـ"الكبير"، قائلاً إن الفوضى تعمّ المكان.

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