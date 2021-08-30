مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الإثنين، للحصول على المزيد من الدعم للعمليات فى أفغانستان، محذرة من أن "أزمة كبرى فى بدايتها" هناك تحدق بالبلاد وبسكانها الـ 39 مليوناً، بينما من المتوقع توقف الإجلاء من كابول خلال اليومين المقبلين.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، كرر المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى، الدعوة لإبقاء الحدود مفتوحة ولمساهمة المزيد من الدول فى "تلك المسؤولية الإنسانية" مع إيران وباكستان اللتان تستضيفان بالفعل نحو 2.2 مليون لاجئ أفغانى. وقال جراندى فى بيان: "سينتهى الإجلاء الجوى من كابول فى غضون أيام والمأساة التى تكشفت لن تكون ملحوظة مثل السابق، لكنها ستكون واقعًا معاشًا يوميًا لملايين الأفغان". وتابع المفوض السامى لشؤون اللاجئين: "لا يجب أن ندير لهم ظهورنا.. هناك أزمة إنسانية أكبر بكثير لا تزال فى بدايتها".

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