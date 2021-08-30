لبنان.. قتلى في انفجار بمعمل في برج البراجنة

أفادت تقارير بسقوط ضحايا جراء انفجار في معمل لتصنيع القازانات في برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأشارت التقارير إلى أن قوة من الجيش اللبناني ومخابراته وصلت إلى المكان وقامت بتطويقه.

وأشارت المعلومات الأولية إلى سقوط 4 ضحايا هم "ثلاثة عمال أجانب وصاحب المعمل"، بحسب ما ذكرت مراسلتنا.

ولم يعرف بعد أسباب الحاد، غير أن تقارير إعلامية سابقة أفادت بسماع دوي انفجار قوي في منطقة عين السكة بشارع المصارف في برج البراجنة.