هاو كيفاش التسجيل الذاتي فيamen social tn موقع تسجيل منحة 300 دينار في وزارة الشؤون الاجتماعية تونس

ينتظر الآلاف من التونسيون منحة 300 دينار و كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال التي سوف تصرفها الحكومة متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية كمساعدات للمتضررين في أعمالهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وأصحاب الدخل المنخفض حيث شهدت محركات البحث اليوم إقبالا من قبل الكثير من التونسيين والتساؤل حول منحة 300 دينار بعد إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عنها بهدف مساعدة المتضررين بسبب أزمة كورونا بصرف مبالغ مالية تساعدهم على العيش.

موقع تسجيل منحة 300 دينار

وتستهدف وزارة الشؤون الاجتماعية تونس المساعدات المالية صرف منحة 300 دينار توفير الاحتياجات المواطنين المستحقين لها من أصحاب الدخول المنخفض وذلك من اجل تيسير حياتهم وتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس كذلك قامت الحكومة بتخصيص عدد من البنوك ومكاتب البريد لصرف المستحقات والدفعات للمواطنين من أجل التيسير عليهم.

وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية تونس بفرز ومقارنة حالات المتقدمين والنظر فيما يستحق وما لا يستحق الدعم ومن ثم سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف المقبولين المحموله ليتمكنوا من التوجه الى المصارف المانيه بهذا الامر وصرف المنح الخاصة بهم

الفئات المستحقة لمنحة 300 دينار

وهناك بعض الفئات التي تخصهم الحكومة بالحصول على منحة 300 دينار ولابد ان يطبق عليهم هذه المواصفات وهي كالتالي:

أصحاب الدخل القليل الذي يحصل على راتب حوالي 180 دينار

والمواطنين التونسيين ليس لديهم تسجيل في التأمينات

وايضا العائلات التي تحصل على دخل شهري أقل من 300 دينار.

شروط الحصول على منحة 300 دينار تونسي

كما اشترطت وزارة الشؤون الاجتماعية لجمهورية تونس بعد الشروط لي استحقاق منحة300 دينار ومن هذه الشروط:

أن لا يكون رب الأسرة من المستفيدين من المنحة او اي مساعدات سابقة خلال هذا العام

والا يكون المستفيد من المنحة قد باع أو اشترى سيارة اكثر من مرتين خلال هذا العام وأيضا ألا يكون قد حصل او انتفع من البرامج الاخرى خلال هذا العام.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال

وعن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية تونس خطوات التسجيل الذاتي في amen social tn عبر اتباع الخطوات التالية:-

أولا: يقوم المستفيد بفتح موقع منصة أمان الرسمي.

ثانيا: إدخال رقم البطاقة في مكان كتابة رقم الهوية.

ثالثاً: يقوم بعد ذلك المواطن بالقيام بكتابة تاريخ الميلاد.