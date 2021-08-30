الجزائر: ينبغى سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فى أقرب وقت

جدة - نرمين السيد - وقال لعمامرة خلال كلمته فى الاجتماع الوزارى التشاورى لدول جوار ليبيا: "مساعينا متواصلة لحل أزمة ليبيا وندعم استكمال توحيد المؤسسات الليبية وإخراج المرتزقة". وتابع: "ينبغى العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فى أقرب الآجال". يشار إلى أن الاجتماع الوزارى التشاورى لدول جوار ليبيا، كان قد شارك فيه بالإضافة إلى الجزائر وليبيا، وزراء خارجية كل من تونس ومصر والسودان وتشاد ومالي، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

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